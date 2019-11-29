"الدعوة الإسلامية" العراقي يدعو إلى البحث عن بديل لرئيس الحكومة الحالية

بغداد- (د ب أ):

دعا المكتب السياسي لحزب "الدعوة الإسلامية" العراقي بزعامة نوري المالكي اليوم الجمعة الكتل البرلمانية والقادة السياسيين إلى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء يمتاز بالقوة والإخلاص والمهنية والنزاهة.

وحذر حزب الدعوة في بيان صحفي وزع اليوم الجمعة من أنه "حرصاً على ألا تتفاقم الأمور وتصل إلى الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي الذي نكاد نلمس بداياته، فإنه يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد الفوري واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لإيجاد البديل الحكومي الذي يلبي الطموح الوطني".

كما دعا البيان "الكتل البرلمانية والقادة السياسيين إلى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء يمتاز بالقوة والإخلاص والمهنية والنزاهة، يحوز على رضا الجميع ويؤيده الطيف السياسي والاجتماعي الواسع بغالبية مكوناته، ليشكل حكومة قوية تنهض بأعباء المرحلة وتستجيب لمتطلباتها".

وأوضح البيان "أننا على يقين راسخ أن مجلس النواب سيؤدي دوره الدستوري بعيدًا عن الضغوط السياسية والتدخلات الأجنبية، ويختار البديل بإرادة عراقية بحتة، ويسارع في التصويت على قانون جديد عادل للانتخابات وتشكيل مفوضية مهنية ذات كفاءة".

وحث البيان القوات المسلحة والمتظاهرين إلى المحافظة على كيان الدولة والأمن الوطني العام والتعاون الجاد وطرد المندسين المخربين، من أجل إيجاد أفضل الظروف لإنجاز المهمة البرلمانية الصعبة.

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، وتخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.