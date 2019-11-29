احصائية رسمية: مقتل 380 متظاهرا في العراق واصابة أكثر من17 ألف منذ أكتوبر

بغداد- (د ب أ):

أظهرت احصائية للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الجمعة مقتل 380عراقيا واصابة 17 الفا و745 اخرين منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في العراق في الاول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وتشهد بغداد و9محافظات اضطرابات امنية ترافق المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني في ظل استخدام مفرط للقوة من قبل القوات العراقية بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

ويطالب المحتجون بإجراء إصلاحات دستورية وباسقاط الحكومة وحل البرلمان وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة .