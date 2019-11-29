كواليس زيارة ترامب المُفاجئة لأفغانستان

كتبت- هدى الشيمي:

في زيارة مفاجئة وغير مُعلنة، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفغانستان عشية عيد الشكر، الذي احتفلت به الولايات المتحدة أمس الخميس، وذلك بهدف الاحتفال مع الجنود الأمريكان المتمركزين في قاعدة باجرام القوية الواقعة قُرب العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الرئيس الأمريكي وصل إلى أفغانستان لأول مرة، في زيارة هي الثانية لمنطقة حرب بعد أن قام بزيارة مُشابهة إلى قاعدة عسكرية أمريكية في العراق في الكريسماس العام الماضي.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الرحلة التي استغرقت 16 ساعة كانت سرية وفق للبروتوكول المُتبع بخصوص زيارة الرئيس لمناطق الحرب، ولم يُصرح للصحفيين الذين بالإعلان عن الرحلة إلا قبل دقائق من إقلاع الطائرة من القاعدة الجوية لإعادة الرئيس إلى فلوريدا.

بدأت رحلة ترامب في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، بعد مغادرته لمنتجع مار لاجو بفلوريدا، صعد الرئيس الأمريكي على متن الطائرة العسكرية في مطار لم يُكشف عنه، بينما بقت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" متوقفة في مطار ويست بالم بيتش، انطلقت الطائرة في الساعة 7:30 مساءً (بالتوقيت المحلي الأمريكي) واتجهت إلى قاعدة اندروز المُشتركة.

حسب سي إن إن، فإن الطائرة العسكرية احتوت على أربع كراسي مُغطاة بالجلد الأزرق ودورة مياه صغيرة، ولم ينضم للرئيس الأمريكي إلا عدد محدود من المساعدين وصحفي واحد فقط، وبعد هبوطه في قاعدة اندروز العسكرية المشتركة، استقل ترامب طائرة أخرى، وأخذ بصحبته مجموعة من المراسلين والصحفيين، وانطلقوا جميعًا إلى الأراضي الأفغانية دون ملاحظة أحد.

وحرصًا على سرية الرحلة، جُرّد مسؤولي البيت الأبيض وكل من كانوا على متن الطائرة من هواتفهم المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية قبل الاقلاع، مع اغلاق النوافذ واغلاق الأنوار الداخلية للطائرة، ولم يعرف الصحفيون الذين كانوا على متن الطائرة إلى أين يتجهون إلا قبل ساعتين فقط من الهبوط في أفغانستان.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام أثناء اطلاع الصحفيين على وجهة الرئيس إنهم يتجهون إلى منطقة خطرة، موضحة أن هدف الرئيس من هذه الرحلة هو دعم القوات المتمركزة في هذه البقعة، خاصة وأنهم يعلمون مدى صعوبة الابتعاد عن عائلاتهم خلال الأعياد والعطلات الرسمية.

حطت طائرة ترامب في قاعدة باجرام الجوية في الساعة 8:33 مساءًا بتوقيت المحلي الأفغاني، وفي هذه اللحظة أسدلت الستائر وأغلقت الأضواء لاخفاء الرئيس عن الأنظار.

وحسب المسؤولين في البيت الأبيض، فإن التخطيط للرحلة بدأ قبل أسابيع، ولم يُطلع أحد على تفاصيلها سوى عدد محدود للغاية في المكتب البيضاوي.

انضم إلى ترامب في هذه الرحلة مايك مولفاني، كبير موظفي البيت الأبيض، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونائب السكرتير الصحفي جود دير، وستيفاني جريشام، بالإضافة إلى السناتور الجمهوري جون باراسو، واستمرت الرحلة قرابة الثلاث ساعات.

وخلال الزيارة، قدم ترامب الديك الرومي، وهو الطعام التقليدي الذي يتناوله الأمريكيون في عيد اشكر، لحوالي 24 جندي في مقصف القاعدة، والتقط الصور معهم وألقى خطابا في مرآب القاعدة والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقال الرئيس إن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان المتمردة.

ولفت إلى أن طالبان تريد إبرام اتفاق. وقال: "ونحن نلتقي معهم ونقول إنه لا بد من وقف لإطلاق النار وهم لم يرغبوا في وقف إطلاق النار، وهم الآن يريدون وقفًا لإطلاق النار".