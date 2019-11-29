سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" تنقذ 60 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

روما- (د ب أ):

أنقذت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" 60 مهاجرا، قبالة السواحل الليبية، طبقا لما ذكرته الجمعيتان الخيريتان، اللتان تشغلان السفينة الليلة الماضية.

وحدثت العملية على بعد 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) من الشواطئ الليبية، طبقا لما ذكرته منظمتا "اس او اس ميديتيراني" و"أطباء بلا حدود" الخيريتان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأضافت المنظمتان أن رضيعا عمره ثلاثة أشهر كان من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

وفي مهمة سابقة، أنفذت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" 215 شخصا. وتم نقلهم إلى ميناء ميسينا في جزيرة صقلية يوم الأحد الماضي، فيما عدا شخصين كانا يحتاجان إلى رعاية، تم إجلاؤهما عبر مروحية إلى مالطا.