روسيا تُقدم دفعة من الأسلحة للجابون مجانًا

القاهرة- (مصراوي):

قدمت روسيا دفعة من السلاح الخفيف للجابون، مجانا لأغراض مكافحة الصيد الجائر وحماية الغابات والمحميات الوطنية، وذلك في أول توريد للسلاح في تاريخ العلاقات بين البلدين، حسبما نقلت روسيا اليوم.

نقلت شبكة روسيا اليوم عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن جمهورية الجابون تنفذ برنامجا لحماية الحيوانات النادرة، في المقام الأول فيلة الغابات، التي يعتبر تجمعها في الجابون هو الأكبر في أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن الأموال التي يتم الحصول عليها جراء بيع أنياب العاج، بعد قتل الفيلة، تذهب غالبا لتمويل أنشطة المنظمات الإجرامية في المنطقة.

ووصف السفير الروسي دميتري كوراكوف تزويد الجابون بهذه الأسلحة بأنه "هدية" تتوقع موسكو من خلالها "تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة وبالتالي المساهمة في إنقاذ التراث الطبيعي لكوكبنا".

من جانبها، أوضحت سلطات الجابون أن الأسلحة الروسية سيتم تسليمها إلى حراس الغابات وسرايا حماية المحميات الوطنية فقط.

وحسب المكتب الصحفي التابع لوزارة البيئة في الجابون، فإن الصيد الجائر هو كارثة تؤثر على جميع مجالات الحياة تقريبا، بينما يعاني حراس الغابات وأفراد سرايا حماية المحميات الوطنية من نقص في الأجهزة والمعدات الضرورية لأداء واجباتهم بشكل أفضل.

يذكر أن أكثر من 1000 حارس غابات ومحميات قتل على يد الصيادين غير الشرعيين في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية.