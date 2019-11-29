أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

أكبر 3 كنائس تقرع أجراسها في نينوى العراقية بعد إعادة إعمارها

10:47 ص الجمعة 29 نوفمبر 2019
أكبر 3 كنائس تقرع أجراسها في نينوى العراقية بعد إعادة إعمارها

3 كنائس تقرع أجراسها في نينوى العراقية

الموصل- (د ب ا):

احتفل مسيحيو نينوى العراقية صباح اليوم الجمعة بإعادة إعمار ثلاث كنائس.

كان تنظيم داعش دمرها بعد احتلاله لمحافظة نينوى عام 2014.

وقرعت أجراس الكنائس الثلاثة في قضاء الحمدانية وبلدة القوش وبرطلة منذ الصباح الباكر، وتزامن انتهاء عملية إعادة الإعمار مع عودة المئات من العوائل المسيحية من رحلة النزوح والهجرة وإعادة الأمن والأمان لمناطقهم في سهل نينوى.

وقال المطران عماد حنا في كنيسة الطاهرة كبرى كنائس سهل نينوى في قضاء الحمدانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "إن الكنائس التي قرعت أجراسها هي كنيسة الطاهرة وكنيسة مار شمعون وكنيسة العذراء بعد أن تم إعمارها من قبل منظمات أجنبية مولتها بالتعاون مع الحكومة الاتحادية ومبالغ تنمية الإقليم التي خصصت مبالغ لإعمار هذه الكنائس".

ويضيف عدي إيشو مطران كنيسة العذراء: "أن عودة الحياة لهذه الكنائس الثلاثة أعاد البهجة والسرور في نفوس المكون المسيحي الذي يسعى إلى زرع الحب والسلام وإعادة الأمل للعيش بسلام داخل موطنهم الأم نينوى في عراق موحد خالٍ من الحروب والإرهاب".

العراق الموصل الكنائس محافظة نينوى

الخبر التالى:

مسيرات لمئات الطلاب في أستراليا احتجاجا على التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع أسعار السجائر (بيان رسمي)