أكبر 3 كنائس تقرع أجراسها في نينوى العراقية بعد إعادة إعمارها

الموصل- (د ب ا):

احتفل مسيحيو نينوى العراقية صباح اليوم الجمعة بإعادة إعمار ثلاث كنائس.

كان تنظيم داعش دمرها بعد احتلاله لمحافظة نينوى عام 2014.

وقرعت أجراس الكنائس الثلاثة في قضاء الحمدانية وبلدة القوش وبرطلة منذ الصباح الباكر، وتزامن انتهاء عملية إعادة الإعمار مع عودة المئات من العوائل المسيحية من رحلة النزوح والهجرة وإعادة الأمن والأمان لمناطقهم في سهل نينوى.

وقال المطران عماد حنا في كنيسة الطاهرة كبرى كنائس سهل نينوى في قضاء الحمدانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "إن الكنائس التي قرعت أجراسها هي كنيسة الطاهرة وكنيسة مار شمعون وكنيسة العذراء بعد أن تم إعمارها من قبل منظمات أجنبية مولتها بالتعاون مع الحكومة الاتحادية ومبالغ تنمية الإقليم التي خصصت مبالغ لإعمار هذه الكنائس".

ويضيف عدي إيشو مطران كنيسة العذراء: "أن عودة الحياة لهذه الكنائس الثلاثة أعاد البهجة والسرور في نفوس المكون المسيحي الذي يسعى إلى زرع الحب والسلام وإعادة الأمل للعيش بسلام داخل موطنهم الأم نينوى في عراق موحد خالٍ من الحروب والإرهاب".