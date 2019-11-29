وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق عن عمر يُناهز 101 عام

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي، ياسوهيرو ناكاسوني، عن عمر 101 عام.

ولم تذكر وكالة الأنباء اليابانية أي تفاصيل أخرى عن وفاة ناكاسوني، ولم تذكر ما إذا كان قد أصيب بمرض قبل وفاته.

واشتهر ناكاسوني في اليابان بشن حرب على البيروقراطيين من أجل إجراء إصلاحات شاملة، مثل خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، وفقا لوكالة رويترز.

وولد ياسوهيرو ناكاسوني في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو 1918، لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب، وتخرج في جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.

له ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي، وانضم ناكاسوني لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

تولى ناكاسوني رئاسة الوزراء بين عامي 1982 و1987، وجمعته علاقة جيدة بالرئيس الراحل الأمريكي رونالد ريجان.

كان ناكاسوني أول رئيس وزراء ياباني يزور رسميًا كوريا الجنوبية؛ ليصلح بذلك العلاقات مع بلد استعمرته اليابان نحو 35 عاما، في الفترة بين عامي 1910 و1945.