رئيس وزراء السودان يشيد بقوانين حل حزب المؤتمر وإلغاء قانون النظام العام

الخرطوم/نيروبي- (د ب أ):

أشاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، بصدور قوانين حل حزب المؤتمر الوطني وإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة في البلاد.

وأصدر المجلس السيادي في السودان بعد أول اجتماع مشترك له، قوانين بحل حزب المؤتمر الوطني – حزب الرئيس السابق عمر البشير- وإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة .

وكان القانون، الذي تم سنه في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.

وكتب حمدوك في تغريدة على موقع" تويتر" إن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن حمدوك قوله إن "الغاء قوانين النظام العام من قبل السلطة الانتقالية ذكرني بصورة الشابة التي اعتلت ظهر زملائها في يوم مركب مهيب من أيام الثورة المجيدة".

وأضاف: "تلك اللحظة كانت ختم نصر ودليل عافية، فالشعب الذي يساعد بناته وابناؤه من أجل العبور فوق خطوط النار، لن ينهزم".

وأوردت وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه بعد جلسة استمرت 14 ساعة أجاز الاجتماع المشترك الاول لمجلسي السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري وفي الساعات الاولى من صباح اليوم قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين للعام 2019.