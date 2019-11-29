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جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي في العراق

08:04 ص الجمعة 29 نوفمبر 2019
جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي في العراق

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء الخميس عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في العراق.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك -تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)- "إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، بما في ذلك (الخميس) في الناصرية. ويحث جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق والشعب العراقي".

وأضاف البيان أن " الأمين العام يجدد دعوته للسلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع وسرعة التحقيق في جميع أعمال العنف".

وتابع البيان أن "الأمين العام يذًكر السلطات العراقية بالتزامها بحماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وكذلك الممتلكات العامة والخاصة".

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