رئيس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بأحداث ذي قار والنجف

بغداد - (د ب أ)

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة برئاسة مستشاره العسكري للتحقيق بالأحداث التي حدثت يوم الخميس في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب لقيادة العمليات المشتركة العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، مشيرا إلى أحداث المحافظتين والتي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

ومن جانبها، دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، لعقد جلسة خاصة بعد غد الأحد تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيانها الذي تلقته (واع) إنها "تدعو اللجنة القانونية إلى الاستمرار بمناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت".

وأكدت أن الأسبوع القادم سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي.