أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

كندا تدين تصاعد أعمال العنف في العراق وتدعو لضبط النفس

02:20 ص الجمعة 29 نوفمبر 2019
كندا تدين تصاعد أعمال العنف في العراق وتدعو لضبط النفس

احتجاجات العراق

أوتاوا - (أ ش أ):

أدانت الحكومة الكندية اليوم تصاعد أعمال العنف في العراق، والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وحثت الخارجية الكندية - في بيان - جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف، مؤكدة دعمها للعراق من أجل تحقيق الاستقرار والإزدهار والأمن، وللشعب العراقي وحقه في الاحتجاج وحرية التعبير.

وطالبت كندا بإجراء حوار لتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية وضمان مستقبل أفضل لجميع العراقيين، مجددة تأكيدها العمل عن كثب مع حلفائها لمتابعة الموقف ولعب دور بناء.

هذا المحتوى من

احتجاجات العراق العراق تظاهرات كندا وزارة الخارجية الكندية

الخبر التالى:

دراسة: نسبة الانتحار بين العسكريين السابقين الأعلى بين الأستراليين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان