مجلسي الوزراء والسيادي السودانيين يتخذان قرارًا بإلغاء قانون النظام العام

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وسائل إعلام سودانية محلية، أن مجلسي الوزراء والسيادي أتخذا قرارًا بإلغاء قانون النظام العام في جميع أنحاء البلاد، حسبما أعلنت "سكاي نيوز" عربية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن مصادر وصفت بالمطلعة، قالت إن الجلسة الأولى للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، اليوم الخميس شهدت توصية مجلس الوزراء فيما يتعلق بالغاء قانون النظام العام.

وأضافت المصادر، أنه تم إجازة برنامج الحكومة الإنتقالية في الثلاث سنوات خلال الجلسة على أن يتم النظر في باقي الملفات في الجلسة الثانية .

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حاليًا اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.

وصادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ" متضمنًا اجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة.