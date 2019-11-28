رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الأحداث التي وقعت اليوم في النجف وذي قار، حسبما ذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقالت القيادة في بيان مساء الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بالأحداث التي وقعت هذا اليوم في محافظتي ذي قار والنجف، والأحداث التي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمن.

وأكد البيان، أن اللجنة ستكون برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الخميس، سقوط أكثر من 1000 قتيل من قوات الأمن والمتظاهرين، خلال أحداث العنف التي وقعت على مدار الثلاثة أيام الماضية.