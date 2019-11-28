بالفيديو.. ميركل تتعثر مجددًا أثناء صعودها لمنصة في حفل بألمانيا

كتب - محمد صفوت

تعثرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء صعودها إلى منصة لإلقاء كلمة في حفل لاتحاد الغرف التجارية في برلين، وفقدت ميركل توازنها أثناء محاولتها الصعود للمنصة، مساء الأربعاء، وفقًا للتقارير الصحفية الألمانية.

بعدما اعتلت المنصة، قالت ميركل ساخرة: "لم ألاحظ الدرجات. في المرة المقبلة سوف استخدم الدرجات".

ويظهر الفيديو المنتشر لتعثر المتسشارة الألمانية، أنها كادت أن تتعثر مرتين قبل أن تستعيد توازنها سريعًا.

ووثقت وسائل الإعلام الألمانية خلال الفترة الماضية، ارتعاش ميركل 3 مرات خلال استقبال مسؤولين دوليين، وإجبارها على الجلوس أثناء عزف النشيد الوطني في يوليو الماضي، خلال استقبالها رئيس الوزراء الدنماركية، وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن سبب جلوسها يعود السبب للجوء إلى هذا الإجراء موجات الارتجاف التي تعرضت لها المستشارة وهي واقفة.

وذكرت "دويتس فيليه" الألمانية، في 10 يوليو الماضي، إصابت ميركل بنوبة ارتجاف جديدة بينما كانت تقف بجانب رئيس الوزراء الفنلندي الزائر أنتي ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله.

وقالت ميركل بعد أول نوبة ارتعاش تصاب بها، وكانت أثناء لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الثامن عشر من يونيو الماضي، إنها شعرت بتحسن بعد شرب بعض الماء.

وفي 27 يونيو الماضي، شوهدت ميركل أيضا وهي ترتجف أثناء وقوفها بجانب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، خلال تنصيب وزيرة العدل الجديدة، وذكر المتحدث باسمها بعد لك بإنها بخير، عقب ذلك توجهت المستشارة الألمانية للمشاركة في قمة العشرين في اليابان.

ويشار إلى أن مكتب ميركل لم يقدم تفسيرا لنوبات الارتعاش التي تصيبها مما أثار تكهنات في وسائل الإعلام الألمانية عن السبب، وليس للمستشارة التي تبلغ من العمر 64 عاما تاريخ مع أي مرض خطير.

وأثارت نوبات الارتعاش وعدم قدرة ميركل على الوقوف قلق الألمان عليها، ذلك أنهم يعتبرونها رمزًا للصلابة في عالم مضطرب.

وتقود ميركل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن المعروف عنها تفوقها على قادة آخرين في قمم الاتحاد الأوروبي بقدرتها على التركيز على تفاصيل المناقشات المعقدة التي تستمر حتى الليل.

ويرى كثيرون أن جدول أعمال ميركل المزدحم يضغط على صحتها كثيرا.

وتولت ميركل مقاليد الحكم في ألمانيا عام 2005، وهي أول امرأة في البلاد تصل إلى منصب المستشارية، وأعلنت العام الماضي أنها ستعتزل الحياة السياسية بعد عام 2021.