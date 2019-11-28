ماكرون: فرنسا ستعيد النظر في عملياتها العسكرية بوسط وغرب أفريقيا

باريس - (أ ش أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستعيد النظر في عملياتها العسكرية بوسط وغرب أفريقيا، وذلك إثر مصرع 13 جنديا فرنسيا في حادث التصادم الذي وقع مؤخرا بين مروحتين أثناء مطادرة عناصر متطرفة في مالي على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد ماكرون، في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ - أن مهمة فرنسا العسكرية في أفريقيا مهمة، غير أن ما حدث مؤخرا يدفعنا إلى ضرورة إعادة النظر في جميع خياراتنا العسكرية، مشيرا إلى أن الحكومة والجيش الفرنسيين سوف يعكفان على ذلك خلال الأسابيع القادمة .

وأوضح أن حادث التصادم الذي وقع مساء يوم الاثنين الماضي أدى إلى أكبر خسائر في صفوف القوات الفرنسية منذ نحو أربعين عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 4500 جندى يشاركون حاليا في المهام العسكرية التي تقوم بها فرنسا بالخارج والتي تهدف في الأساس إلى حماية أمن فرنسا، فضلا عن تقديم الدعم للدول الأفريقية.