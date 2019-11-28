كتلة سائرون العراقية يدعون عبدالهادي لتقديم استقالته

القاهرة - مصراوي

دعا نواب كتلة سائرون العراقية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إلى تقديم استقالته، معلنين وضعهم استقالتهم من البرلمان رهن إشارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي مؤتمر صحفي، لنواب سائرون، قالوا إنه في هذه اللحظات المهمة والانعطافة التأريخية التي يمر بها العراق من تفاقم الأوضاع وتطور الأحداث وعدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات المستمرة، تؤكد كتلة سائرون النيابية على رئيس الوزراء أن يقدم استقالته فورًا حفاظاً على دماء العراقيين ووحدة وطنهم وعليه أن يعلم أن صوت الشعب سينتصر مهما حاولت قوى الفساد إخماده.

وأكدوا أن وجودهم في مجلس النواب هو للدفاع عن حقوق جميع العراقيين ولن يترددوا لحظة واحدة في التضحية بكل ما يملكون قربانًا لعيون العراق وشعبه الكريم.

ويشهد العراق للشهر الثالث على التوالي، احتجاجات عارمة بشتى المحافظات للمطالبة بإسقاط الحكومة، وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء التبيعة لأي دولة، وأسفرت الاحتجاجات وفقًا للأرقام الموثقة عن مقتل أكثر من 320 متظاهرًا وإصابة الآلاف.