أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

وزير الخارجية لنظيريه القبرصي واليوناني: اتفاق تركيا مع السراج غير قانوني

08:04 م الخميس 28 نوفمبر 2019
وزير الخارجية لنظيريه القبرصي واليوناني: اتفاق تركيا مع السراج غير قانوني

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (مصراوي)

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس"، ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، وتداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع فايز السراج رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقًا لاتفاق الصخيرات، فضلًا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

سامح شكري وزارة الخارجية فايز السراج ليبيا تركيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان