وسائل إعلام لبنانية: سمير الخطيب رئيسًا للحكومة والإعلان خلال ساعات

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت قناة "أل بي سي أي نيوز" اللبنانية نقلاً عن مصادر معلوماتية، أن حظوظ سمير الخطيب تتقدم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة والاتفاق الحكومي الكامل سيتضح خلال ساعات قليلة.

وأضافت مصادر من تيار المستقبل، للقناة اللبنانية، إنه لن يدخلوا في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة وهذه الاستشارات هي وحدها التي تقرر اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة بشتى المدن للمطالبة بإسقاط الحكومة، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف في بعض المناطق، وهاجم أنصار حزب الله وحركة أمل المتظاهرون في عدة مدن، قبل أن يمنعهم الجيش اللبناني من الاحتكاك بالمحتجين.