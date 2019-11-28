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إصابات في صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات في كولومبيا

06:55 م الخميس 28 نوفمبر 2019
إصابات في صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات في كولومبيا

الاحتجاجات في كولومبيا

بوجوتا - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام كولومبية اليوم الخميس أن متظاهرا كولومبيا شابا تعرض لإصابات بالغة، عندما انتهى يوم تغلب عليه الاحتجاجات السلمية ببعض الاضطرابات.

وسقط كريستيان كاميلو كايسيدو من فوق جسر عندما كانت شرطة مكافحة الشغب تفرق مظاهرة في بوجوتا في نهاية يوم من المسيرات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد أمس الأربعاء. وقالت مصادر في المستشفى إنه أصيب في رأسه.

وشهد أسبوع من الاحتجاجات مقتل أربعة أشخاص على الأقل حتى الآن.

ومن بين الضحايا الطالب بالمرحلة الثانوية ديلان كروز الذي صدمت البلاد وفاته متأثرا بإصاباته التي أحدثتها شرطة مكافحة الشغب وساهمت في دعوة "لجنة الإضراب الوطني" إلى المشاركة في مسيرات أمس الأربعاء.

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