الجيش السورى يعزز انتشاره على طريق "الحسكة – حلب" الدولي

دمشق - (أ ش أ)

تابعت وحدات من الجيش السوري المنتشرة في ريف الحسكة الشمالي تعزيز نقاط انتشارها على طريق الحسكة- حلب الدولي ودخلت اليوم /الخميس/ قرى الكوزلية وتل اللبن وأم الخير في ناحية تل تمر الغربي وثبتت عددا من النقاط فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه في إطار مهامه الوطنية لتأمين الحماية للأهالي، وسّع الجيش السوري نطاق انتشاره على الطريق الدولي الحسكة- حلب ونشر وحداته في قرى الكوزلية وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر الغربي وسط ترحيب الأهالي.

وكانت وحدات من الجيش السوري دخلت الأحد الماضي نقطة جديدة في غرب قرية عالية الحسين في الريف الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك بغية تأمين التواصل البري بين وحدات الجيش في محافظتي الحسكة والرقة.