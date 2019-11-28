برلماني ليبي: اتفاق حكومة الوفاق مع أنقرة تطور خطير للتدخلات التركية في ليبيا

طرابلس - (أ ش أ)

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب، إن الاتفاق الأمني الجديد الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا، يعد تطوراً خطيراً للتدخلات التركية في ليبيا.

وأضاف مهيوب -في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس- أن هذه الاتفاقية ما هي إلا غطاء لمزيد من تسليح الميليشيات الموالية للوفاق، ومحاولة لنجدتهم خاصة بعد الهزائم المتتالية في مواجهة الجيش الليبي بمعركة طرابلس، كما أنها بوابة لتثبيت أقدام تركيا في ليبيا.

وشدد على أن الجيش الليبي سيدافع عن سيادته وسيضع حدا لسطوة التنظيمات المتشددة المدعومة من أنقرة عسكريا وسياسيا، كما سيقف في وجه خيانة إخوان ليبيا للبلاد وفتحهم الباب لدولة أجنبية معادية للتدخل في شؤون دولة ذات سيادة، لافتا إلى أن نهايتهم اقتربت.

ووقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا، أمس، اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمني وأخرى في المجال البحري، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فايز السراج ورجب طيب أردوغان في إسطنبول، جدد خلاله الرئيس التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق.