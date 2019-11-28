علماء روس يناقشون سبل التعاون مع مصر في البحث العلمي

القاهرة – مصراوي:

ناقش عدد من الخبراء الروسي خلال مؤتمر عبر الإنترنت، سبل التعاون مع مصر وروسيا في عدد من المجالات أبرزها البحث العلمي في مجال الطاقة والطاقة النووية وتكنولوجيا الطباعة الحديثة والاستفادة من الرمال البيضاء في مصر.

ومع عدد من الصحفيين المصريين، تحد الخبراء الروس حول سبل التعاون بين موسكو القاهرة مساء أمس لمدة ساعة ونصف، وتحدث خلاله من الجانب الروسي أندريه بولياكوف، رئيس قسم العلوم في الوطنية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس"، ودكتوراة في العلوم الفيزيائية والرياضية، والدكتور ألكسندر كوميساروف رئيس مختبر الهياكل النانوية الهجينة، والباحث دانييل سارانين في مختبر الطاقة الشمسية المستقبلية، وألكسندر غروموف كبير الباحثين في المركز الهندسي للنمذجة الصناعية السريعة عالية التعقيد في الجامعة.

تحدث الباحث دانييل سارانين مجالات البحث الرئيسية في مختبر "الطاقة الشمسية المستقبلية"، ومشاريع المختبرات الرئيسية، كما تحدث عن دراسة استخدام الأغشية الرقيقة لمادة البيروفسكايت، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

أما كلمة ألكسندر غروموف، فقد تركزت على الطباعة الثلاثية الأبعاد بواسطة الألومنيوم، وتطبيق التكنولوجيا في مجال الطيران وصناعات التكنولوجيا الفائقة الأخرى، متطرقا إلى آفاق البحث والخبرة الدولية.

فيما تطرق ألكسندر كوميساروف، إلى الحديث عن المركز الهندسي للنمذجة الصناعية السريعة عالية التعقيد، والمجالات الرئيسية للبحث والمشاريع، وكيفية تصميم نوع جديد من الصلب للأنابيب في صناعة النفط، موضحا آفاق عمل المركز والتعاون الدولي.

وتحدث من الجانب المصري الأستاذ الدكتور عادل نوفل رئيس قسم السباكة والمعادن وخريج معهد ميسيس بموسكو والحاصل على جائزه الدولة في العلوم، وشيرين صبري المتحدثة الإعلامية باسم أكاديمية البحث العلمي بالقاهرة.

وتركز حديث الجانب المصري على مجالات البحوث الأكثر رواجا في مصر، ومراكز البحوث العلمية المصرية ومكانتها بين العلوم الدولية، وخبرة مصر في التعاون الأكاديمي الدولي، والمبادرات المشتركة بين مصر وروسيا في مجال العلوم والبحوث التطبيقية.