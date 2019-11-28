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هزة أرضية جديدة تزيد من الهلع في مدينة دوريس في ألبانيا

03:35 م الخميس 28 نوفمبر 2019
هزة أرضية جديدة تزيد من الهلع في مدينة دوريس في ألبانيا

هزة أرضية

بلجراد - (د ب أ):

زادت هزة أرضية قوية جديدة من هلع سكان مدينة دوريس الساحلية السياحية، اليوم الخميس، قبل أن يهدأ روعهم من أثر زلزال أمس الأول الثلاثاء وتوابعه، بينما بدأت السلطات تنظيم مراسم تشييع جثامين ضحاياه.

يشار إلى أن زلزال اليوم الخميس، الذي قدرت قوته بين 4.9 و5.1 درجات بمقياس ريختر، هو مجرد واحد من مئات التوايع الزلزالية التي وقعت بعد زلزال صباح الثلاثاء الذي بلغت قوته 6.4 درجات بمقياس ريختر واستمر لدقيقة كاملة تقريبا مخلفا أضرار ومتسببا في هدم منازل في دوريس وبلدة تومان التي تبعد عنها نحو 40 كيلومترا فقط.

وبلغت حصيلة وفيات زلزال الثلاثاء نحو 40 شخصا، مع إصابة 750 شخصا آخرين.

هزة أرضية زلزال ألبانيا

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