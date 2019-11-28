الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

الجزائر - أ ش أ

تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بن صالح اليوم بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة سفراء كل من تونس وكوبا وكندا ونيجيريا وكينيا.

وأكد الرئيس الجزائري، خلال استقباله السفراء الجدد، على أهمية علاقات الجزائر مع دولهم، ودعاهم للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.