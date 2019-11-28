أنقرة: مقتل جنديين تركيين في هجوم بقذائف هاون عبر الحدود مع سوريا

اسطنبول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل جنديين في هجوم بقذائف هاون عبر الحدود على موقع حدودي في جنوب شرق تركيا.

وقال البيان إن الهجوم وقع أمس الأربعاء في بلدة أكاكالي الحدودية بمحافظة سانليورفا، مضيفا أن تركيا ردت على الهجوم.

وأضافت الوزارة أن العمليات مستمرة في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.

وتقع أكاكالي على بعد بضعة كيلومترات فقط عبر الحدود من تل أبيض في شمال شرق سوريا.

وكانت تركيا والمسلحون السوريون المتحالفون قد انتزعوا السيطرة على تل أبيض من أيدي الأكراد في عملية جرت الشهر الماضي.