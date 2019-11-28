ألبانيا: لن ننسى الدعم التركي لنا بعد الزلزال

أنقرة- (د ب أ):

أشاد رئيس الوزراء الألباني إدي رامان، بالمساعدات التي قدمتها تركيا لبلاده عقب تعرضها لزلزال قوي، مؤكدا أنه لا يمكن نسيان هذه المساعدات.

وقال راما في تصريحات لوكالة "الأناضول"، الخميس: "نيابة عن الجميع، أعرب عن امتناني لتركيا والرئيس (رجب طيب) أردوغان".

وأضاف راما خلال تفقد عمليات البحث والإنقاذ في محيط فندق بمدينة دوريس الساحلية الأقرب لمركز الزلزال: "تركيا دولة كبيرة وقوية. ونحن دولة صغيرة وضعيفة. ولكن عندما تحتاج تركيا، سوف تجدنا. الشعب الألباني لن ينسى أبدا مساعدة تركيا".

وذكر أن الزلزال الذي وقع أمس الأول الثلاثاء أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 600 شخص، ولكنه أشار إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

وذكرت الأناضول أن الوكالة التركية المعنية بمواجهة الكوارث أرسلت أمس الأربعاء فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ألبانيا.