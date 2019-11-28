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سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا مجهولًا

11:09 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا مجهولًا

كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا مجهولًا

سول- (د ب ا):
أطلقت كوريا الشمالية على الأقل مقذوفا واحدا غير محدد، الخميس، بحسب ما ذكرته هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه لم ترد تفاصيل على الفور حول عدد المقذوفات التي تم إطلاقها ومكان إطلاقها.

كوريا الشمالية اطلاق مقذوفات

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