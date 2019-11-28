العراق: مقتل 12 متظاهرًا وإصابة أكثر من 60 في الناصرية

الناصرية (العراق)- (د ب أ ):

أفاد شهود عيان، الخميس، بمقتل 12متظاهرا عراقيا وإصابة 60 آخرين في موجة اضطرابات تشهدها محافظة الناصرية (375 كيلومترًا جنوبي بغداد).

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن حصيلة ضحايا الناصرية اليوم ارتفع إلى 12 قتيلا وأكثر من 60 مصابا والعدد في تزايد بسبب القمع المستمر من القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين وإعادة افتتاح الجسور المغلقة باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع.