أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

مشرعو تشيلي يوافقون على تبني إصلاحات لتعزيز الأمن

09:11 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
مشرعو تشيلي يوافقون على تبني إصلاحات لتعزيز الأمن

علم تشيلي

سانتياجو - (أ ش أ):

وافق المشرعون في تشيلي على الإسراع بتبني إصلاحات لتعزيز الأمن، في مسعى لوضع حد لأعمال العنف المندلعة على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أدت إلى مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة آلاف آخرين.

وذكرت شبكة (فرانس 24) اليوم الخميس أن الإصلاحات حظت بتأييد الحزب الحاكم والمعارضة، اللذان أقرا بأن الحكومة أخفقت في التعاطي بالسرعة اللازمة لاحتواء الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.

وبدأت المظاهرات في تشيلي في 18 أكتوبر الماضي احتجاجا على زيادة أسعار بعض السلع لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ ثلاثة عقود.

هذا المحتوى من

Asha
تشيلي احتجاجات تشيلي ازمة تشيلي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان