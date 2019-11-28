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مقتل 13 مدنيا في انفجار بشمال أفغانستان

09:02 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
مقتل 13 مدنيا في انفجار بشمال أفغانستان

انفجار _أرشيفية

كابول - (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم الخميس إن 13 مدنيا قتلوا إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم قندوز بشمال أفغانستان.

وقد أصيب مدنيان في الحادث الذي وقع في وقت متأخر من أمس الأربعاء في منطقة إمام صهيب بالإقليم، بحسب ماقاله المسؤولان صفي الله امير وامين الله ايدين.

وكان الضحايا في طريق عودتهم من حفل زفاف عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق، وفقا لما قاله المسؤولون.

واتهم المسؤولون حركة طالبان بأنها وراء الحادث، وقالوا إن المسلحين زرعوا قنابل في المنطقة التي تخضع لسيطرتهم لعرقلة حركة القوات الأمنية الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنهم يحققون في الحادث.

ويذكر أن مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان وثقت أكثر من 2500 حالة وفاة لمدنيين، بالإضافة لإصابة أكثر من 5600 آخرين خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

انفجار أفغانستان إقليم قندوز

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