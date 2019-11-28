رئيسة حزب ميركل تروج لفكرة الخدمة الإجبارية

برلين - (د ب أ):

دعت أنيجريت كرامب كارينباور، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إجراء نقاش واسع في ألمانيا بشأن اعتماد الخدمة الإجبارية العامة، قائلة في تصريح لمجموعة صحف دار فونكه الإعلامية، اليوم الخميس: "تلقيت آراء كثيرة بهذا الشأن خلال جولتي داخل الحزب، أتبنى الكثير من هذه الأفكار، وأرى أنه من المهم جدا أن نتناقش بشأن التجنيد الإلزامي في ألمانيا".

أضافت رئيسة الحزب، و وزيرة الدفاع في الوقت نفسه: "أرى أن هناك رغبة عميقة لدى المواطنين لإعادة شيء إلى مجتمعهم".

وكانت رئيسة الحزب قد طرحت خلال توليها منصب الأمين العام للحزب فكرة إلزام الشباب الذين أنهوا تعليمهم المدرسي بالقيام على مدى عام بنشاط في أحد المجالات المفيدة للمجتمع، موضحة أنه لا يجب أن يكون هذا النشاط بالضرورة في الجيش، بل في الرعاية الصحية أو في الدفاع المدني.

ولكن هناك داخل الحزب المسيحي نفسه مشككون في إمكانية تنفيذ هذه الفكرة، حيث يرى نائبا رئيس الحزب، أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين فيستفاليا، و فولكر بوفيير، أن هذه الخدمة الإجبارية تستوجب تعديل الدستور، ولن تحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لهذا التعديل.