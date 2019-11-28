اصحاب محطات الوقود في لبنان يبدآون إضرابا مفتوحا

بيروت - (د ب أ):

بدأ اصحاب محطات المحروقات في لبنان صباح اليوم الخميس إضرابا مفتوحا.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن جورج البراكس، المتحدث باسم محطات المحروقات، أن "الإضراب سيكون مفتوحاً ولن يقتصر على 3 أيام فقط نتيجة الأوضاع التي وصلنا إليها"، مشيرا إلى الخسائر التي يتكبدها أصحاب المحطات نتيجة تراجع قيمة الليرة أمام الدولار.

وأضاف البراكس أن "عدداً كبيراً من أصحاب المحطات توقف عن توزيع المازوت لأنّ بيعه خسارة، أمّا بيع البنزين فكان مستمراً حتى الأمس تلبية لرغبة زبائننا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من المناطق شهدت تكدسا أمام محطات الوقود خلال الساعات الماضية بسبب تهافت المواطنين عليها لتعبئة مركباتهم قبيل الإضراب.