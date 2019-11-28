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ترامب يوقع مشروع قانون لدعم متظاهري هونج كونج

02:27 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
ترامب يوقع مشروع قانون لدعم متظاهري هونج كونج

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون أقره الكونجرس لدعم متظاهري هونج كونج، في تحد للصين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب قال إنه يقف مع هونج كونج ولكنه يرغب أيضا في التوصل لاتفاق تجاري مع بكين.

ويتطلب ذلك التشريع مراجعة سنوية لمعرفة ما إذا كانت هونج كونج مستقلة بالشكل الكافي عن بكين لتبرير وضعها التجاري الخاص.

وكانت الصين قد هددت بفرض إجراءات انتقامية لم تحددها حال إقرار هذا التشريع وتحوله إلى قانون.

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