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الرئيس الموريتاني يجدد تصميمه على الوفاء بالتزاماته الانتخابية

12:10 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
الرئيس الموريتاني يجدد تصميمه على الوفاء بالتزاماته الانتخابية

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

نواكشوط - (أ ش أ):

جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ العزواني تصميمه على الوفاء بما تعهد به خلال الحملة الانتخابية التي أوصلته لسدة الحكم في يونيو الماضي.

وقال الغزواني، في خطاب إلى الشعب الموريتاني بمناسبة عيد الاستقلال الذي تخلده موريتانيا يوم الخميس، إنه يعمل منذ توليه الرئاسة على تنمية الوحدة الوطنية، بين مختلف مكونات الشعب، وخلق جو من الانفتاح والتشاور مع مختلف التوجهات السياسية.

وأعلن عن سلسلة مشاريع إنمائية تهدف إلى الحد من الفقر وتقريب الخدمات من المواطنين، من بينها مندوبية عامة يعهد إليها بمتابعة البرامج المتعلقة بالفقر يبلغ تمويلها مائتا مليار أوقية قديمة، بالإضافة لاستحداث آلية خدماتية تهدف للرد السريع على استفسارات المواطنين ستنطلق الأسبوع المقبل في وزارة النقل وستعم كل الوزارات.

وأضاف أن ذكرى الاستقلال مناسبة، مشبعة بمعاني العزة والشموخ، تخلد ذكرى لحظة تحول حاسم في المسار التاريخي العام للشعب ولحظة جلاء المستعمر، ونشوء الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كدولة بالمفهوم الحديث.

وحيا الرئيس الموريتاني أبطال المقاومة الوطنية، بشقيها، المسلح والثقافي، الذين واجهوا المحتل، بالبندقية والسيف، والفكر و القلم، حتى انكسر غزوه العسكري انكسار غزوه الفكري الثقافي.

كما حيا الرئيس غزواني الضباط وضباط الصف والجنود فقد على التضحيات الجسيمة في سبيل صيانة الاستقلال، بالذب عن الحوزة الترابية، وإحراز الأمن والسلام.

هذا المحتوى من

Asha
محمد ولد الشيخ موريتانيا نواكشوط انتخابات
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