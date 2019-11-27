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القوات العراقية تمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية

08:10 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
القوات العراقية تمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية

القوات العراقية

بغداد - (د ب أ)

أفاد شهود عيان أن 16 متظاهرًا أصيبوا بجروح وحالات اختناق، عندما صدت القوات العراقية محاولة قام بها متظاهرون لمهاجمة مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف 180كم جنوبي بغداد.

وأوضح الشهود أن قوات الأمن صدت محاولة قام بها متظاهرون للهجوم على مقر القنصلية الإيرانية في النجف باستخدام الغازات المسيلة للدموع، مما تسبب بإصابة 16 متظاهرا بحالات اختناق من جراء استنشاق الغازات وحالات حرق، وأن بعض الاصابات خطرة تم نقلها إلى مستشفيات المدينة.

من جانب آخر، أفاد شهود عيان أن أعمال العنف وحرق الإطارات انحصرت في محافظة المثنى، وتمت إعادة افتتاح الطرق بعد أن انتشرت القوات الأمنية وسيطرت على الشوارع رغم استمرار المظاهرات في ساحة التظاهر.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد أنه لم يتم تسجيل أية حالات قتل بين صفوف المتظاهرين وفقا لتقرير وزارة الصحة العراقية.

ولازالت ساحات التظاهر تكتظ بآلاف المتظاهرين في بغداد و 9 محافظات أخرى لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.

القوات العراقية تظاهرات القنصلية الإيرانية

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