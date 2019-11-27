شرطة سريلانكا تحقق في خطف موظف بالسفارة السويسرية

كولومبو - (د ب أ)

ذكر متحدث باسم مكتب رئيس سريلانكا أن الشرطة تحقق في اختطاف موظف محلي يعمل بالسفارة السويسرية جرى الإفراج عنه بعد ساعتين من اختطافه في العاصمة كولومبو.

وقال المتحدث موهان ساماراناياكي إن الشرطة تحقق في شكوى بشأن الاختطاف، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبحسب الشكوى المقدمة من السفارة، جرى اختطاف الموظف يوم الاثنين ثم تم استجوابه بشأن ضابط شرطي بإدارة التحقيقات الجنائية غادر لسويسرا بتأشيرة أصدرتها السفارة، بُعيد تغيير الحكومة الأسبوع الماضي.

وشارك ضابط الشرطة في سلسلة من التحقيقات تتعلق بعمليات اختطاف وقتل أفراد، من بينهم صحفيون، بين عامي 2005 و2015، خلال فترة رئاسة ماهيندا راجاباكسا.

وتم انتخاب وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا، الذي عمل في عهد ماهيندا راجاباكسا، رئيسا لسريلانكا في انتخابات 16 نوفمبر الجاري، وتولى ماهيندا راجاباكسا مهام رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام باندولا جوناواردينا بخصوص الاختطاف المزعوم: "سوف يصدر المفتش العام بالشرطة تقريرا بشأن الواقعة".

وبعد فترة قصيرة من فرار ضابط الشرطة من البلاد، منعت الشرطة 704 شرطيين آخرين يعملون بإدارة التحقيقات الجنائية من مغادرة البلاد بدون تصريح.