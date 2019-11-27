رئيس الكنيست الإسرائيلي يعلن استئناف محادثات تشكيل حكومة وحدة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء يولي إدلشتاين استئناف المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة، مع تبقي أسبوعين فقط أمام البرلمان للتوصل إلى حل للجمود السياسي وتجنب إجراء انتخابات جديدة للمرة الثالثة.

وحذر إدلشتاين من أن "إسرائيل في حالة طوائ حكومية يمكن أن تؤدي إلى حدوث انهيار اقتصادي واجتماعي يكفي هذا".

وقال إدلشتاين إن مفاوضين من حزب الليكود اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب أزرق أبيض وسط وافقوا على الاجتماع مساء اليوم الأربعاء لعقد جولة جديدة من المحادثات".

وأضاف "ستبدأ هذا المساء محاولة استعادة أعمال العقل و المنطق إلى إسرائيل".

وكانت جهود تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين قد تعثرت حيث لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلوبة في الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي.

وقد ازداد الموقف تعقيديا الأسبوع الماضي، بعدما أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء يواجه اتهامات وهو في منصبه، حيث أوصى المدعى العام الإسرائيلي بتوجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة إليه في ثلاث قضايا فساد منفصلة.