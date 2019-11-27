أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

رئيس الكنيست الإسرائيلي يعلن استئناف محادثات تشكيل حكومة وحدة

07:02 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
رئيس الكنيست الإسرائيلي يعلن استئناف محادثات تشكيل حكومة وحدة

الكنيست الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء يولي إدلشتاين استئناف المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة، مع تبقي أسبوعين فقط أمام البرلمان للتوصل إلى حل للجمود السياسي وتجنب إجراء انتخابات جديدة للمرة الثالثة.

وحذر إدلشتاين من أن "إسرائيل في حالة طوائ حكومية يمكن أن تؤدي إلى حدوث انهيار اقتصادي واجتماعي يكفي هذا".

وقال إدلشتاين إن مفاوضين من حزب الليكود اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب أزرق أبيض وسط وافقوا على الاجتماع مساء اليوم الأربعاء لعقد جولة جديدة من المحادثات".

وأضاف "ستبدأ هذا المساء محاولة استعادة أعمال العقل و المنطق إلى إسرائيل".

وكانت جهود تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين قد تعثرت حيث لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلوبة في الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي.

وقد ازداد الموقف تعقيديا الأسبوع الماضي، بعدما أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء يواجه اتهامات وهو في منصبه، حيث أوصى المدعى العام الإسرائيلي بتوجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة إليه في ثلاث قضايا فساد منفصلة.

الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين إسرائيل حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو

الخبر التالى:

الإمارات والفلبين تبحثان العلاقات الثنائية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ماذا قال السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم في أول اجتماع؟