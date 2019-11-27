وزيرة الدفاع الفرنسية تصل مالي لتأبين الجنود القتلى

باريس - (د ب أ)

وصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إلى مالي اليوم الأربعاء لتأبين 13 جنديًا فرنسيًا قتلوا في حادث تصادم مروحيتين خلال عملية ضد متطرفين إسلاميين، وفقا لمتحدث عسكري .

وقال المتحدث العسكري الكولونيل فريدريك باربري إن الوزيرة فلورنس بارلي سوف تلقي نظرة على توابيت الجنود القتلى في كنيسة بالقاعدة الفرنسية في جاو.

وأضاف باربري أنه من المقرر أن تلتقي بارلي ونظيرها المالي برفاق السلاح.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي في وقت سابق إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيرأس مراسم وطنية على شرف القوات يوم الاثنين المقبل.

وقتل الرجال، بينهم ستة ضباط، يوم الاثنين عندما اصطدمت مروحيتان خلال عملية ليلية ضد الجهاديين الذين تم تعقبهم من قبل القوات الخاصة الفرنسية على الأرض.

ولدى فرنسا حوالي 4500 جندي منتشرين في مالي والنيجر وتشاد لمحاربة المتطرفين الإسلاميين في منطقة الساحل.

ويعتبر هذا الحادث، هو الأكبر من حيث عدد القتلى في حادث واحد على مدى عقود بين أفراد القوات الفرنسية .