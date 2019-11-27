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المرصد السوري: إصابة 6 من فصائل مقاتلة مدعومة من تركيا

06:17 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
المرصد السوري: إصابة 6 من فصائل مقاتلة مدعومة من تركيا

الجيش التركي - أرشيفية

دمشق - (د ب أ)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن 6 عناصر من فصائل ما يسمى بـ"الجيش الوطني" المدعوم من قبل تركيا، أصيبوا جراء انفجار لغم أرضي بهم عند خطوط التماس مع القوات الكردية بمحور كفر كلبين في ريف حلب الشمالي.

وجاء في بيان للمرصد اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- "لا يزال الهدوء الحذر يسود المشهد ضمن منطقة "بوتين - أردوغان" في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، حيث تواصل طائرات النظام وروسيا غيابها عن الأجواء منذ أكثر من 18 ساعة".

وتشهد محاور التماس جنوب شرق مدينة إدلب، استهدافا متقطعا تنفذه قوات النظام بين الحين والآخر على مواقع الفصائل وهيئة تحرير الشام في المنطقة.

القوات الكردية تركيا حقوق الإنسان الجيش الوطني
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