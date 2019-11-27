مقاتلات الجيش الليبي تستهدف مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي

طرابلس - (أ ش أ):

شنّت مقاتلات سلاح الجو الليبي اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا، استهدفت تمركزات المجموعات المُسلحة التي قامت بالهجوم على الحقل صباح اليوم.

ذكرت ذلك بوابة أفريقيا الليبية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

من جانبه، توعد آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالجيش الليبي بالقاسم الأبعج، بالقضاء على من وصفها بـ "المجموعة الإجرامية المسلحة" التي اقتحمت صباح اليوم الأربعاء، حقل الفيل النفطي.

كان الجيش الوطنى الليبي أعلن في وقت سابق اليوم أن وحدات تابعة للقوات المسلحة بمنطقة الجنوب توجهت اليوم إلى حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا لاستعادة السيطرة عليه عقب أنباء عن اقتحام مجموعة مسلحة للحقل.