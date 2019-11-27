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مقاتلات الجيش الليبي تستهدف مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي

06:15 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
مقاتلات الجيش الليبي تستهدف مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي

مقاتلات سلاح الجو الليبي

طرابلس - (أ ش أ):

شنّت مقاتلات سلاح الجو الليبي اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا، استهدفت تمركزات المجموعات المُسلحة التي قامت بالهجوم على الحقل صباح اليوم.

ذكرت ذلك بوابة أفريقيا الليبية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

من جانبه، توعد آمر المناطق العسكرية الجنوبية بالجيش الليبي بالقاسم الأبعج، بالقضاء على من وصفها بـ "المجموعة الإجرامية المسلحة" التي اقتحمت صباح اليوم الأربعاء، حقل الفيل النفطي.

كان الجيش الوطنى الليبي أعلن في وقت سابق اليوم أن وحدات تابعة للقوات المسلحة بمنطقة الجنوب توجهت اليوم إلى حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا لاستعادة السيطرة عليه عقب أنباء عن اقتحام مجموعة مسلحة للحقل.

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مقاتلات الجيش الليبي حقل الفيل النفطي أفريقيا الجيش الليبي

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