العراق: نحن في حالة دفاع عن النظام.. وما يحدث "فتنة كبيرة"

القاهرة- (مصراوي):

قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، الأربعاء، إن "الدولة حتى الآن في حالة دفاع عن النظام"، وذلك تعليقًا على وقوع ضحايا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، معتبرًا أن "ما يجري في العراق فتنة كبيرة".

وأضاف عبدالمهدي خلال كلمة في مجلس الوزراء، الأربعاء: "نقر بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان، لكن هناك اعتداء وقع على النظام وواجبنا حمايته"، كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وتابع: "الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام ما يحدث من حالات اعتداء وإلا سينهار النظام"، مبينا أن "الدولة تواجه ضغطا شديدا وواجبنا هو حماية النظام العام والمواطنين على حد سواء".

وأكد أنهم "مصممون على أن يفرض القانون نفسه، وأن يأخذ مجراه ضد التظاهر غير السلمي"، مشيرا إلى أن "مفوضية حقوق الإنسان العراقية في الأمم المتحدة سلمت حكومته تقريرا عن الأحداث التي رافقت التظاهرات".

وأفاد عبدالمهدي بأنهم شرعوا بتشكيل قوات حفظ القانون، وتم دعمها بالتجهيزات الخاصة بها.

كما أشار إلى أن القضاء العراقي "أطلق سراح 2500 موقوف، وأن المتبقين 240 فقط"، موضحا أن "هناك حراكا في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية".

وتتواصل الاضطرابات الأمنية في العراق، الأربعاء، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية في بغداد و9 محافظات لليوم الـ 34 على التوالي وسط انتشار كبير لقوات مكافحة الشغب.