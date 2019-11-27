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العراق يعلن تحرير ضابط كبير اختطف قبل أيام في بغداد

03:41 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
العراق يعلن تحرير ضابط كبير اختطف قبل أيام في بغداد

وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري

بغداد- (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم الاربعاء تحرير اللواء ياسر عبد الجبار مدير معهد العالي في وزارة الداخلية الذي اختطف قبل أيام من قبل ملثمين في حي الجادرية ببغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الياسري قوله :"قوة برئاسة مدير مكافحة الاجرام حررت اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية بعد مصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج بغداد".

وكان مسلحون قد اعترضوا موكب مدير المعهد العالي بوزارة الداخلية في حي الجادرية ببغداد واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ياسين الياسري وزارة الداخلية العراقية بغداد العراق اختطاف

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