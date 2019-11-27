عبد المهدي وأردوغان يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في العراق

بغداد- (د ب أ):

أفاد بيان عراقي اليوم الاربعاء بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرس لبحث العلاقات بين البلدين والتعاون في الملفات المشتركة وفي مجال مكافحة الارهاب والمظاهرات الشعبية في العراق.

وقال البيان إن عبد المهدي قدم شرحا عن الأوضاع الجارية، خصوصا التظاهرات السلمية وأسلوب التعامل معها والتمييز بينها وبين مجاميع من المخربين الذين يستخدمون العنف ومهاجمة القوات الأمنية وتهديد وترهيب المواطنين والمدارس والدوائر وتعطيل المصالح وحرق البنايات .

وأكد "اعتزاز الحكومة بالعلاقات مع تركيا وبالرغبة المشتركة لتطويرها وأهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الارهاب وسعي الحكومة الجاد لتحقيق الاصلاحات التي يتطلع اليها الشعب العراقي".

وأعرب الرئيس التركي عن دعمه "لوحدة العراق واستقراره ولتطوير العلاقات في المجالات كافة، ولجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين" .

وأشاد أردوغان بـ "الحكمة والصبر في أسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الاحداث وأهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي".