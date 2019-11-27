ميركل تدعو إلى زيادة توريد العتاد الأمني إلى أفريقيا

برلين- (د ب أ):

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى زيادة توريد العتاد الأمني إلى الدول الأفريقية.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج) إنه لا يمكن اقتصار تدريب القوات المسلحة على مكافحة الإرهاب على سبيل المثال، بل يتعين توريد العتاد اللازم لذلك، وأضافت: "إذا كنا نريد تدعيم الأمن والسلام في أفريقيا، أعتقد أنه لا يمكننا أن نرفض تماما (توريد) العتاد".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يدرب منذ سنوات عديدة القوات المسلحة في مالي. وكانت أجزاء كبيرة من الدولة الواقعة غربي أفريقيا سقطت قبل أعوام في قبضة ميليشيات إسلامية، وتكافح حتى اليوم ضد الإرهاب.

وأكدت ميركل أنه يتعين على الجيش الألماني أن يدرب، وبالتالي يسلح، على نطاق أوسع، موضحة أنه لا يمكن أن يكون من السليم أن تحصل دول أفريقية على العتاد من الصين وروسيا والسعودية فقط.

وأشارت ميركل إلى أن مواصلة تقييد توريد العتاد الألماني يثير لذلك قلقها بعض الشيء.

يُذكر أن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أقرت مؤخرا مذكرة تقترح فيها تشديد القواعد الصارمة بالفعل لتصدير الأسلحة الألمانية. وتقيد هذه المقترحات بشدة تصدير الأسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت ميركل: "لا يمكن أن ندرب على نحو جاد وجدير بالثقة أشخاصا مضطرين لخوض معارك ضد الإرهاب، ثم نقول لهم بعد ذلك: حسنا، لكن عليكم أن تفكروا من أين ستحصلون على عتادكم".