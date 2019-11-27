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بدء محاكمة رموز نظام بوتفليقة أوائل الشهر المقبل

03:26 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
بدء محاكمة رموز نظام بوتفليقة أوائل الشهر المقبل

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر- (د ب أ):

كشف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي اليوم الاربعاء عن أن المحاكمة العلنية الأولى لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد ستبدأ في الثاني من ديسمبر المقبل.

وقال زغماتي، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة "الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري ، إن المحاكمة تتعلّق بنهب المال العام ، مضيفا "أولى ملفات الفساد الثقيلة والمفزعة سيتم برمجتها يوم الاثنين المقبل بمحكمة سيدي أمحمد وتتعلق بتركيب السيارات في المرحلة الأولى".

وتابع " الجلسة ستكون علنية وليس هنالك شيء نخفيه، والشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد".

وأضاف زغماتي :"ستشاهدون المفاجأة وما يمكن للقضاء أن يفعله".

يشار إلى أن ملف تركيب السيارات يتابع فيها كل من الوزيرين الأولين السابقين ( رئيسا حكومة ) أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى مجموعة وزراء سابقين ورجال أعمال في عهد بوتفليقة .

وزير العدل الجزائري نظام بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة بلقاسم زغماتي

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