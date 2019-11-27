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بابا الفاتيكان يُقدم التعاوي في ضحايا زلزال ألبانيا

02:13 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
بابا الفاتيكان يُقدم التعاوي في ضحايا زلزال ألبانيا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

بلجراد- (د ب أ):

أرسل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الأربعاء، تعازيه لرئيس ألبانيا إيلير ميتا بعد مقتل 27 شخصا جراء زلزال بقوة 6.4 درجات بمقياس ريختر.

وتمكن رجال الإنقاذ في ألبانيا من انتشال 46 ناجيا من بين أنقاض المبانى اليوم الأربعاء، بعد يوم من وقوع زلزال دمر مدينتي دوريس وتومان الساحليتين.

وتسبب الزلزال في إصابة 650 شخصا أيضا، وفقا لوزارة الدفاع في تيرانا.

وأرسلت دول مجاورة فرقا للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ الألبانية.

ووقع الدمار بعد أن ضرب الزلزال منطقة الساحل في ألبانيا في وقت مبكر من أمس الثلاثاء. وسبقت الزلزال وأعقبته مئات الهزات الأرضية، وتجاوزت قوة بعضها 5 درجات بمقياس ريختر.

وانضم الآلاف من السكان الذين انتابتهم حالة من الهلع في مدينة دوريس ذات الكثافة السكانية العالية، على بعد نحو 40 كيلومترا غرب تيرانا، إلى أولئك الذين دمرت منازلهم ، في الشوارع.

وأقام الجيش الألباني أماكن إقامة مؤقتة في ملاعب كرة القدم في المناطق الأكثر تضررا، ولكن الكثيرين ممن تم إجلاؤهم اضطروا لقضاء الليلة في العراء.

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