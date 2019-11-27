الإدارة الذاتية الكردية تطالب روسيا بدور أكثر فاعلية

دمشق- (د ب أ):

طالبت "الإدارة الذاتية" الكردية، الأربعاء، روسيا بدور أكثر فاعلية فيما يتعلق بالأوضاع في مناطق شمال البلاد، كما طالبتها بلعب دور من أجل تحريك المشاورات مع الحكومة السورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أمس الثلاثاء إن الإدارة الذاتية "غير جادة" في الحوار، وذلك في ظل استمرار التوترات بين مسلحين أكراد ومسلحين مدعومين من تركيا في شمال البلاد.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، في بيان اليوم، :"ما يحصل في بعض المناطق يأتي في إطار الدفاع المشروع كون دولة روسيا تعلم جيدا أن جميع المناطق المستهدفة اليوم هي خارج التفاهمات التي تمت بينها وبين تركيا".

وأضافت: "من الأفضل أن يكون هناك تقصٍ لحقيقة ما تفعله تركيا في عموم المناطق السورية"، معتبرة أن "التعليق والتصريح بخلاف الواقع الموجود هو دعم مباشر لأنقرة ومرتزقتها".

وقالت: "ما نراه الآن هو أن دور الضامن الروسي يحتاج لأن يكون فعالا أكثر ... فالدور الحالي لا يتناسب مع حقيقة التفاهمات التي تمت".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع دمشق، لفتت الدائرة إلى أنها قامت "بكافة الإجراءات اللازمة من أجل أن يكون هناك فعلا حوار مع دمشق، ولا نزال مستعدين لذلك ... أما موقف الطرف الآخر فيتسم بالمماطلة وعدم الرغبة في الحوار السياسي، وعليه نرى أن الدور الروسي الضامن في تحريك هذا الموقف أيضا مهم".

وتمثل الإدارة منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا، ويسيطر عليها الأكراد بصورة عامة.