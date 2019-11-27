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مغردون إماراتيون يحتفون بولي العهد السعودي: "الإمارات تبتسملك يا محمد"

12:40 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
مغردون إماراتيون يحتفون بولي العهد السعودي: "الإمارات تبتسملك يا محمد"

الأمير محمد بن سلمان

كتبت- رنا أسامة:

احتفى مُغرّدون إماراتيون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور بلادهم، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية خلال ما يقرب من عام، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين ومناقشة أبرز المُستجدات على الساحة الإقليمية، واصفين إيّاها بالزيارة التاريخية.

وصف السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان، يوم زيارة ولي العهد إلى الإمارات بـ"التاريخي والمُبارك" في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية. وغرّد عبر تويتر أمس الثلاثاء : "تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله".

وحيّا مواطن إماراتي آخر الأمير محمد بن سلمان، الذي نشر صورًا له برفقة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وغرّد: "يا مليار مرحبا بالقائد.. في داره وبين أهله واخوانه".


كما أبدت مواطنة إماراتية أخرى ترحيبها الشديد بولي العهد السعودي، قائلة: " والله يا مرحبا مليار.. يا زين صباحج يابوظبي بمحمد بن سلمان".

وغرّد إماراتي ثالث: "مرحبا وسهلا بعالي الشأن.. نورت داري بحضورك".


وغرّدت أخرى: "الإمارات تبتسملك يا محمد"

كما أكد مغردون إماراتيون على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكدين وحدة الهدف والمصير. وقال أحدهم :"الإمارات والسعودية نموذج استثنائي للتكامل والتعاون.. الله يحفظ بلادنا والسعودية الحبيبة ويديم المحبة والتعاون".

وغرّدت إماراتية أخرى: "عزكم عزنا يا إخواننا.. نرحب بالأمير السعودي".

كان الأمير محمد بن سلمان زار دولة الإمارات في 22 نوفمبر من العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عددًا من الدول العربية.

والتقى ولي العهد حينها بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وختم الأمير السعودي تلك الزيارة قائلا: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة، ورغبة مشتركة لتعميق التعاون".

محمد بن سلمان الإمارات السعودية تويتر

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