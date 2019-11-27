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انتشال ناجين وارتفاع حصيلة قتلى زلزال ألبانيا إلى 27 شخصًا

12:28 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
انتشال ناجين وارتفاع حصيلة قتلى زلزال ألبانيا إلى 27 شخصًا

زلزال ألبانيا

بلجراد- (د ب أ):

تمكن رجال الإنقاذ في ألبانيا من انتشال 46 ناجيا من بين أنقاض المبانى، الأربعاء، بعد يوم من وقوع زلزال دمر مدينتي دوريس وتومان الساحليتين في ألبانيا.

وارتفع عدد القتلى إلى 27 شخصا، كما تسبب الزلزال في إصابة 650 شخصا، وفقا لوزارة الدفاع في تيرانا.

وأرسلت دول مجاورة فرقا للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ الألبانية.

ووقع الدمار بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجات بمقياس ريختر منطقة الساحل في ألبانيا في وقت مبكر من أمس الثلاثاء. وسبقت الزلزال وأعقبته مئات الهزات الأرضية، وتجاوزت قوة بعضها 5 درجات بمقياس ريختر.

وانضم الآلاف من السكان الذين انتابتهم حالة من الهلع في مدينة دوريس ذات الكثافة السكانية العالية، على بعد نحو 40 كيلومترا غرب تيرانا، إلى أولئك الذين دمرت منازلهم ، في الشوارع.

وأقام الجيش الألباني أماكن إقامة مؤقتة في ملاعب كرة القدم في المناطق الأكثر تضررا، ولكن الكثيرين ممن تم إجلاؤهم اضطروا لقضاء الليلة في العراء.

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