السلطات الإيرانية اعتقلت 7000 شخص خلال الاحتجاجات

القاهرة- (مصراوي):

قال البرلماني الإيراني عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في "المجلس" حسين نقوي حسيني إن السلطات في بلاده اعتقلت 7000 شخص شاركوا في الاحتجاجات.

وذكر تقرير نشره موقع راديوا "فردا" أن حسيني كشف عن هذه الأرقام في حديث خلال اجتماعات لجان برلمانية عقدت قبل يومين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها تصريح من جهة إيرانية رسمية عن عدد المحتجزين، وأشار النائب إلى أن هذه الأرقام تحتاج إلى تعليق من المصادر الرسمية عليها لتأكيدها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت أن التقديرات لأعداد المقتولين ارتفعت إلى نحو 150 شخصا حتى الآن.

ودعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المجتمع الدولي إلى إدانة استخدام السلطات الإيرانية للعنف المفرط مع التظاهرات التي عمت البلاد.

وحذر مكتب حقوق الإنسان (IHR) في إيران من أن المعتقلين في التظاهرات الأخيرة يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاطر التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية والتي يمكن أن تجعلهم في مواجهة مع أحكام بالإعدام.

ويوضح أن المعتقلين محتجزون في أماكن مجهولة ولا يتم إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، ناهيك عن الحظر التي تمارسه السلطات في تدفق المعلومات التي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أنهم تلقوا نحو 20 ألف رسالة تتضمن صورا وفيديوهات توثق انتهاكات السلطات الإيرانية في قمع التظاهرات.

وجاءت الاحتجاجات التي انطلقت ردا على رفع أسعار المحروقات بعد عام ونصف من عقوبات قاسية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف احتواء الدور الإقليمي لإيران.

وردا على قطع السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الاتصالات ودعت منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام إلى تعليق حسابات القادة الرسميين الإيرانيين.